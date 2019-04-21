Олейник проиграл Овериму на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном аккаунте UFC в Twitter.

Мероприятие проходило в спорткомплексе "Юбилейный". Поединок завершился в первом раунде, когда Оверим нокаутировал россиянина.

Для 38-летнего профессионального голландского бойца эта победа стала 45-й в MMA при 17 поражениях. Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе, DREAM и К-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно.