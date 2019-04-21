Роберт Де Ниро назвал Трампа "полным неудачником и гангстером"

Американский актёр Роберт де Ниро в эфире передачи "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером". Об этом сообщает The Hill.

При этом 75-летний Де Ниро признался, что после избрания Дональда Трампа на должность президента США он хотел дать ему шанс, но в итоге политик "показал себя полным неудачником".

В ответ на вопрос Кольбера о причине симпатий аудитории к фильмам про гангстеров Де Ниро заметил, что в настоящий момент Белым домом управляет человек, который пытается быть похожим на героев таких картин.

— Но ведь даже у гангстеров есть мораль и этика, кодекс. Когда вы даёте кому-то слово — всё, что у вас есть, это ваше слово. Этот парень (Трамп. — Прим. Лайфа) понятия не имеет, что это значит, — заметил он.

Кроме того, он заявил, что считает своим "гражданским долгом" исполнение роли спецпрокурора Роберта Мюллера в телешоу Saturday Night Live.

— Я был бы вдвойне рад, если б наступил день, когда Мюллер сможет надеть на него (на президента Трампа. — Прим. Лайфа) наручники, нарядить в оранжевую робу и увезти далеко и надолго, — добавил Де Ниро.

Как писал Лайф, ранее актёр отметил, что никогда в жизни не возьмётся за роль Трампа, так как не питает к нему никакой симпатии.