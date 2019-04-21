Эксперт: Зеленский выиграл дебаты, но не объяснил, куда поведёт Украину

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Беспалько считает Зеленского "тёмной лошадкой", которой придётся "туго" в случае победы на выборах.

Шоумен Владимир Зеленский обыграл президента Украины Петра Порошенко в борьбе за лидерство между двумя турами голосования, но не предоставил чёткую программу реформ в экономике и внешней политике. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Беспалько.

По его словам, несмотря на то что Зеленский выглядел увереннее на минувших дебатах, он так и остался "тёмной лошадкой".

— За ним стоит ряд олигархов, самым известным среди которых является Коломойский. Как они будут делить имущество, как будут строить отношения с Россией? Я думаю, вряд ли позитивно, — передаёт ТАСС мнение эксперта.

Беспалько подчеркнул, что в случае победы на выборах Зеленскому ещё предстоит выиграть парламентские выборы, поскольку ситуация на Украине во многом зависит от них.

Также, по мнению эксперта, Зеленский воздержится от того, чтобы приглашать в свою команду известных политиков, потому что граждане Украины от них порядком "устали". Поэтому Юлия Тимошенко вряд ли займёт пост премьера, но при этом "по-прежнему будет представлять свою небольшую фракцию в парламенте", считает Беспалько.

— Зеленский использовал по полной то преимущество, что он сейчас не несёт ответственности за то, что происходит сейчас на Украине, в том числе за демонтаж государства, рост цен, безработицу, — сказал он.

Однако, как заявил Беспалько, потом Зеленскому "придётся туго". В частности, новому президенту предстоит решить такие вопросы, как "кредитно-долговая яма, экономическая стагнация и массовый выезд населения". По словам эксперта, "кто бы ни выиграл выборы, у Украины останутся те же проблемы".

Напомним, соперником действующего президента Петра Порошенко является кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, который уверенно одержал победу в первом туре. Накануне они провели дебаты на стадионе "Олимпийский".