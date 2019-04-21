Клинцевич ответил на критику Литвы после встречи президентов Эстонии и России

По мнению сенатора, заявление внешнеполитического ведомства Литвы свидетельствует о том, что кто-то опасается, что "здание балтийской русофобии может дать трещину".

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на критику МИД Литвы в адрес президента Эстонии Керсти Кальюлайд за встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

По его мнению, Литва повела себя, как старший по дому, которому следует следить за поведением жильцов.

Клинцевич предположил, что заявление внешнеполитического ведомства является сигналом того, что кто-то опасается, будто "здание балтийской русофобии может дать трещину".

— Мы полностью согласны с тем, что единство стран Балтии — их большое завоевание, которым следует дорожить. Только вот это единство должно строиться на здоровой основе, к чему Россия и призывает своих соседей, — отметил сенатор в своём фейсбуке.

Напомним, 18 апреля в Кремле впервые за восемь лет состоялась встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Переговоры длились более двух с половиной часов и были посвящены вопросам торговли между странами, сотрудничества и экологии.

Позднее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Таллин впредь с осторожностью относиться к встречам с Москвой.