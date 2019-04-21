Мэй: Великобритания будет отстаивать право людей на свободное вероисповедание

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединённое Королевство будет отстаивать индивидуальное право на свободу вероисповедания, сообщает ITV News.

Как уточняется, во время своего пасхального обращения она отметила, что множество верующих подвергаются нападкам из-за своей религии, поэтому правительство страны решило предложить таким людям свою поддержку.

По словам политика, она планирует отметить праздник в церкви и жалеет, что многие верующие не могут сделать это так же просто, как она, из-за существующих угроз.

— Церкви подвергались нападениям. Христиан убивали. Целые семьи были вынуждены покинуть свои дома. Именно поэтому правительство решило обратить внимание на эту проблему и ознакомиться с фактами гонения на христиан, — отметила она.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин, представляющий оппозицию, в своём пасхальном обращении напомнил о миграционном кризисе и назвал ситуацию с беженцами нравственным испытанием.

Напомним, 21 апреля англиканская и католическая церковь отмечают Пасху.