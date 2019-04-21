Миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН в Мали

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Миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН в Мали

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Фото © Flickr/Benoît Rivard

Сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали погиб в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев. Ещё четыре человека получили ранения.

Отмечается, что преступники использовали самодельное взрывное устройство.

В заявлении пресс-службы генсека ООН указывается, что сотрудникам миссии удалось ликвидировать нападавшего, а также задержать ещё восьмерых злоумышленников.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение и призвал власти Мали к принятию незамедлительных мер.

Кроме того, Гутерреш выразил соболезнования семье погибшего и Правительству Египта.

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