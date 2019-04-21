В Канаде на вечеринке после обрушения веранды пострадало 18 человек

В Канаде в результате обрушения веранды пострадало восемнадцать человек, передаёт CBC.

Инцидент произошёл во время предсвадебной вечеринки в городе Лэнгли, который расположен неподалёку от Ванкувера. Отмечается, что в частном доме на веранде, где проходило торжество, присутствовало около ста гостей. По предварительным данным, конструкция не выдержала такой нагрузки и обрушилась.

На место ЧП прибыли девятнадцать машин скорой помощи и один вертолёт.

Около 40 человек получили повреждения, в основном нижних конечностей. Трое находятся в критическом состоянии, около 15 человек в тяжёлом, остальные получили лёгкие травмы.

Представители местной полиции заявили, что среди пострадавших есть как дети, так и пожилые люди.