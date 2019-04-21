В акваторию Чёрного моря вошёл британский разведывательный корабль

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В акваторию Чёрного моря вошёл британский разведывательный корабль

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Фото: © Twitter / Yörük Işık

Британское разведывательное судно HMS Echo вошло в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает турецкий сервис Bosphorus Observer, наблюдающий за судами, проходящими через Босфор.

Как уточняется, корабль был замечен около 18 часов вечера.

Как известно, в соответствии с Конвенцией Монтрё, регулирующей режим проливов Босфор и Дарданеллы, данное судно имеет право находиться в акватории не более 21 дня.

Как писал Лайф, это уже не первое появление подобного корабля. В прошлый раз судно ВМС Великобритании HMS Echo прошло через Босфор 17 декабря, а 19-го числа оно ошвартовалось в порту Одессы. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время визита на Украину посетил корабль и заявил, что нахождение в Одессе HMS Echo должно стать сигналом для России, сообщала телерадиокомпания Би-би-си.

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