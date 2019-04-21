Дочь актёра Юрия Яковлева призналась, что стала жертвой группового изнасилования

Дочь легендарного актёра советской эпохи Юрия Яковлева актриса Алёна Яковлева призналась, что 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.

По словам 57-летней Яковлевой, об этой истории не знали ни родители, ни близкие друзья.

Актриса в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ рассказала, что поймала на улице машину, чтобы доехать до станции "Аэропорт". В итоге двое молодых парней увезли девушку на дачу в лесу к товарищу.

— Я понимала, что, если я сейчас заплачу, меня искалечат, убьют и выбросят в канаву, — вспоминает Алёна Яковлева.

Чтобы сохранить жизнь, девушка обратилась к компании с вопросом: "Ну, кто первый?".

— Мужчины удивились такой активности, стали вести себя иначе и несколько минут думали, но затем всё случилось, — добавила актриса.

Народная артистка России также призналась, что после изнасилования её отвезли домой, но номер автомобиля от шока запомнить не удалось.

Тем не менее звезда заявила, что смогла пережить ту боль и отпустить ситуацию.

Также Алёна Яковлева рассказала журналистам о недавнем романе с 25-летним любовником, с которым она рассталась ради более серьёзных отношений. Теперь, по словам актрисы, за ней ухаживает солидный мужчина, но его имя она держит в тайне.