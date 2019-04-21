Украинская полиция задержала мужчину в футболке "Из России с любовью"

В украинском городе Ровно задержали уроженца Донецкой области в футболке с надписью From Russia with love (из России с любовью. — Прим. Лайфа). Об этом пишет агентство УНИАН.

Как уточняется, 31-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и препятствовал движению автомобилей, размахивая телескопической палкой, стоя посреди проезжей части.

По предварительным данным, один из водителей сделал ему замечание и в результате конфликта между ними завязалась драка.

Прибывшие на место происшествия патрульные обезвредили нарушителя порядка и направили его в медучреждение для проведения осмотра.

Обстоятельства инцидента уточняются.