Голосование на выборах президента Украины стартовало в Австралии

Первый избирательный участок, организованный для голосования на выборах президента Украины, начал свою работу в посольстве страны в Австралии, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что избирательный участок, расположенный в Канберре, столице Австралии, открылся в субботу в 8:00 по местному времени (23:00 по мск). Голосование на нём продлится до 20:00 (11:00 по мск).

На участке имеют право голосовать избиратели, проживающие в Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля. За высший пост будут вести борьбу действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех".