Роналду прокомментировал слухи об уходе из "Ювентуса"

Спортсмен заверил фанатов, что не собирается покидать туринский футбольный клуб в следующем сезоне.

Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сообщил, что на данный момент не намерен покидать команду из Турина.

— Очень рад победе в серии А и Суперкубке. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в "Юве"? 1000%! — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо.

Звезда "Ювентуса" отметил, что его не смущает проигрыш команды в Лиге чемпионов, поскольку "невозможно всегда побеждать".

Также Роналду заявил, что выложился "на максимум", чтобы помочь клубу, и так он собирается поступить в следующем сезоне.

— В команде все позитивно настроены, мы выиграли два трофея, это тоже важно, — сказал португалец.

Напомним, из Лиги чемпионов "Юве" вылетел на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии амстердамскому "Аяксу". При этом в Италии ФК "Ювентус" стал чемпионом восьмой раз подряд.

Стоит отметить, что 34-летний Роналду оказался первым игроком в истории, кому удалось выигрывать золото в трёх чемпионатах — Италии, Англии и Испании. В нынешнем сезоне нападающий провёл 27 матчей в Серии А и забил 19 голов.