В Ливии закрыли аэропорт после сообщений о возможном авиаударе

Администрация международного аэропорта Митига в Ливии объявила о временном закрытии воздушной гавани из-за получения сообщений о возможном авиаударе со стороны ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Сообщение было опубликовано в "Фейсбуке".

— Управление гражданской авиации закрывает воздушное пространство над аэропортом до дальнейших распоряжений из соображений безопасности, — отметили в посте.

Как писал Лайф, 20 апреля рядом с международным аэропортом Триполи вспыхнули вооружённые столкновения между формированием заседающего в столице Правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа и наступающими силами главы ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее 17 апреля Триполи обстреляли ракетами. По меньшей мере четыре человека погибли, более 20 получили ранения. Местные СМИ писали, что нападение совершили военные Хафтара. В его армии заявили, что это неправда и на самом деле стреляли группировки, действующие в Триполи.

Напомним, армия Хафтара, собранная из сторонников убитого Муаммара Каддафи, в начале апреля 2019 года атаковала ливийскую столицу, где обосновалось созданное при поддержке ООН Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.