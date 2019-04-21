Стала известна дата запуска новой ракеты "Союз-5"

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Стала известна дата запуска новой ракеты "Союз-5"

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Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

Запуск первой ракеты-носителя "Союз-5" планируется провести во второй половине 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос".

Отмечается, что первая ракета, которая станет заменой "Зениту", производимой на территории Украины, будет запущена с космодрома Байконур в ноябре 2022 года.

Напомним, о старте строительства ракеты "Союз-5" в июле 2018 года сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Уточнялось, что в случае удачных испытаний "Роскосмос" надолго обгонит американскую компанию SpaseX. Кроме того, "Союз-5" будет стоить в два раза дешевле, чем ракета Falcon-9.

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