В Турции четверо военных погибли в перестрелке с членами РПК

Четверо турецких военных погибли в результате столкновения с членами запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на границе с Ираком. Ещё шестеро получили ранения, сообщает агентство Anadolu Ajansi, ссылаясь на Минобороны Турции.

Отмечается, что в ходе антитеррористических операций, которые ведутся на границе с Ираком, 19 апреля началась перестрелка с террористами.

— По террористам был открыт прицельный огонь при поддержке ВВС и сухопутных подразделений. Операция в регионе продолжается, — говорится в сообщении.

Рабочая партия Курдистана (РПК) — организация, которая борется за политические права курдов. Цель партии — создание курдской национальной автономии в составе турецкого государства. Для её достижения члены РПК нередко устраивают теракты и похищают мирных граждан, за что во многих странах ЕС, в том числе и в Турции, партия запрещена и признана террористической.

Ранее Лайф писал, что в провинции Сиирт на юго-востоке Турции в результате атаки со стороны членов Рабочей партии Курдистана были убиты пять турецких военных, ещё семь пострадали.