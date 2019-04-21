В SpaceX сообщили о проблемах, возникших в ходе испытаний двигателей Crew Dragon

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В SpaceX сообщили о проблемах, возникших в ходе испытаний двигателей Crew Dragon

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Фото: © Flickr/ Official SpaceX Photos

При проведении огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки. Об этом пишет издание Space News.

По словам представителя SpaceX, "первоначальные испытания прошли успешно", однако последнее из них кончилось внештатной ситуацией.

В настоящее время компания Илона Маска проводит расследование совместно с коллегами из НАСА.

О деталях не сообщается, однако предполагается, что обошлось без пострадавших.

Как писал Лайф, 2 марта 2019 года компания SpaceX запустила с мыса Канаверал в США ракету-носитель Falcon 9. На следующий день корабль пристыковался к МКС. Восьмого марта он благополучно отстыковался и отправился на Землю.

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