Илон Маск на русском языке ответил в Twitter на вопрос об инопланетянах

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск перешёл с английского на русский при общении с подписчиками в социальной сети "Твиттер".

Отвечая на комментарий одного из пользователей с вопросом, не осваивает ли Маск космос для того, чтобы "привезти на Землю инопланетян", предприниматель задал встречный вопрос: "Где инопланетяне?".

где инопланетяне? — Elon Musk (@elonmusk) 20 de abril de 2019

Кроме этого он прокомментировал сообщение и другого подписчика, который объяснил, что "инопланетяне живут на Марсе под землёй". Для ответа Маск прибегнул к фразеологизму: "Вот где собака зарыта".

Вот где собака зарыта — Elon Musk (@elonmusk) 20 de abril de 2019

Также Маск продемонстрировал знание русских поговорок.

— Говорят, что кур доят, — иронично отреагировал миллиардер на замечание другого фолловера.

Говорят, что кур доят — Elon Musk (@elonmusk) 20 de abril de 2019

Примечательно, что это не первый раз, когда Маск использует русский язык в своей речи. Ранее он по-русски ответил на поздравление со стыковкой Dragon-2, а также прокомментировал запись о странных "Жигулях", которые, на первый взгляд, едут задом наперёд.

Кроме этого в арсенале американского бизнесмена и знание русских интернет-мемов.