У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго. Речь идёт о 13 женщинах, мужчине и ребёнке, сообщает "Синьхуа".

Трагедия случилась 17 апреля, и точное число жертв до сих пор не известно. По последним данным, погибшими числятся 104 человека.

На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

Предполагается, что судно перевернулось из-за перегруженности. Спастись удалось только 33 пассажирам.