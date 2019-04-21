СМИ: Президенту Мексики угрожает местная мафия

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СМИ: Президенту Мексики угрожает местная мафия

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Фото: © Facebook/ Andrés Manuel López Obrador

Представители мексиканской мафии развесили на мосту в городе Селая угрожающие послания, адресованные действующему главе государства Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Об этом сообщает газета El Informador.

По предварительным данным, мексиканскому президенту угрожает некий картель Санта-Роса-де-Лима, который в ультимативной форме требует прекратить проведение спецоперации в штате Гуанахуато и вывести с упомянутого участка морскую пехоту и военных.

В частности, речь идёт о мерах, принимаемых властями в отношении представителей мафии, промышляющих незаконной врезкой в нефтяные трубопроводы.

Причиной для агрессии мафии послужила гибель главаря картеля, произошедшая в результате перестрелки с военными.

Известно, что Обрадор анонсировал борьбу с незаконными врезками практически сразу после вступления в должность.

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