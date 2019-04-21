Экс-премьера Алжира вызвали в суд по делу о растрате госсредств

В Алжире суд вызвал бывшего премьер-министра страны Ахмеда Уяхью в связи с фактом расследования дела о растрате государственных средств, сообщает TSA.

Отмечается, что кроме Ахмеда Уяхью перед законом предстанут министр финансов Мухаммед Лукаль и бывший глава Банка Алжира. Все они также проходят по делу о неправомерной растрате денег из федерального бюджета.

Подробности о характере обвинений не сообщаются.

Напомним, что около месяца назад в Алжире было сформировано новое правительство. Премьер-министр Алжира Ахмед Уяхью был отстранён от должности бывшим лидером страны Абдель Азизом Бутефликой. По некоторым сведениям, Уяхью был не в состоянии дальше исполнять обязанности из-за слабого здоровья. Сейчас его пост занимает экс-глава МВД Нуреддин Бедуи.

Ранее Лайф писал, что новым председателем Конституционного совета Алжира был назначен Камаль Фениш. На посту главы совета он сменил 70-летнего Тайеба Белаиза, который подал в отставку ранее.

Отставки Белаиза и некоторых других политиков в последние недели добивались участники акций протеста, проходивших в городах Алжира.