Эксперт: США могут использовать Гуайдо как предлог для интервенции в Венесуэлу

Бывший независимый эксперт ООН Альфред Морис де Зайас выразил мнение, что США могут использовать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве предлога для военного вторжения на территорию государства.

При этом он обратил внимание на тот факт, что в соответствии с международным правом с просьбой о военной помощи может обратиться только действующий президент страны.

— Гуайдо нелегитимен. Согласно конституции Венесуэлы, только [президент Николас] Мадуро может просить другие государства о военной помощи. Признание США Гуайдо в качестве временного президента не даёт ему никакой законности и легитимности, — цитирует де Зайаса ТАСС.

Бывший независимый эксперт ООН добавил, что нарушение множественных норм международного права в то же время не отменяет возможность интервенции со стороны США из-за существующей "культуры безнаказанности".

В связи с этим он напомнил, что Вашингтон не был привлечён к ответственности за свою агрессию в таких странах, как Куба, Гренада, Гаити, Панама, Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и других.

Как писал Лайф, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал "лицемерием" призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы. Политик также обвинил Россию в эскалации кризиса в латиноамериканской стране.

Напомним, борьбу против действующего президента Венесуэлы ведёт лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его активно поддерживают Соединённые Штаты. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном политик объявил себя временным главой государства. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса ранее назвал его послом главы Белого дома Дональда Трампа.