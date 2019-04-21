Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Африку после рождения первенца

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после появления на свет первенца. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

Отмечается, что переезд обусловлен новым проектом, который разработали в Букингемском дворце. Согласно ему, принцу Гарри и его супруге Меган Маркл будет поручена международная работа, направленная на благотворительность и представление британской монархии за пределами страны.

— Обсуждения находятся на ранней стадии, но план состоит в том, чтобы найти новый способ выражения мягкой власти (принца Гарри и Меган Маркл. — Прим. Лайфа), наиболее вероятно, в Африке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для будущего проживания супружеская пара рассмотрит такие страны, как ЮАР и Малави.

По предварительным данным, инициатором данного предложения был дипломат Дэвид Мэннинг, который работал во дворце с 2009 года и сотрудничал с братьями Уильямом и Гарри, а также с Кейт Миддлтон.

Как добавляет издание, окончательное решение по вопросу переезда будет принято не ранее 2020 года.

Напомним, Маркл и принц Гарри ожидают пополнения в семье. Ранее стало известно, что герцогиня Суссекская вопреки традиции намерена отказаться от родов в больнице, в которой рожали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.