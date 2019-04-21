Синоптики пообещали москвичам потепление до 17 градусов 21 апреля

В воскресенье в Москве установится комфортная и сухая погода, воздух прогреется до 17 градусов тепла. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— Инициатива в формировании погоды столичного региона постепенно перейдёт к антициклону, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичном регионе облака поредеют, а солнце станет более активным. Температура постепенно начнёт подниматься и установится на отметке чуть выше климатической нормы. Осадков не предвидится.

Днём в Москве столбик ртутного термометра будет колебаться от +15 до +17 °С, в Подмосковье ожидается +13…+18 °С. Ветер юго-восточный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит, превысив норму, 758 мм рт. ст.