В ДНР сообщили о перестрелке между украинскими силовиками и националистами

Между бойцами ВСУ и националистами батальона "Айдар" произошёл конфликт на почве поборов с местных жителей, проходящих через КПВВ.

В Донецкой области произошло столкновение между украинскими силовиками и националистами батальона "Айдар". Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Отмечается, что конфликт произошёл после решения командира 53-й механизированной бригады ВСУ "потеснить находящиеся в его зоне ответственности подразделения националистов батальона "Айдар" и поставить туда своих бойцов.

По словам Безсонова, командир бригады был недоволен тем, что поборы с местных мирных жителей, которые пересекают КПВВ Майорск, проходят "мимо него и утекают к конкурентам".

По предварительной информации, данное решение не понравилось боевикам "Айдара", в результате чего между сторонами завязалась словесная перепалка, которая потом переросла в перестрелку.

По итогам столкновения один силовик 53-й бригады погиб, ещё двое получили ранения. Что касается подразделения националистов, то среди них есть трое пострадавших.

Ранее Лайф писал о гибели трёх ополченцев в ДНР в столкновении с украинскими силовиками.