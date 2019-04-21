Полиция проверяет сообщение о минировании телекомпании в Одессе

Одесские правоохранители проверяют местную телекомпанию после поступившего сегодня утром сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции Украины.

— Полицейские проверяют информацию о минировании телекомпании на Французском бульваре, — уточняется в пресс-релизе.

Здание проверяют взрывотехники, на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, сегодня, 21 апреля, на Украине проходит второй тур выборов президента. В бюллетенях значатся действующий глава государства Пётр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, кандидата-шоумена готовы поддержать более 70% украинцев, а его оппонента — около 25%.