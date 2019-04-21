СМИ сообщили о 160 погибших при взрывах на Шри-Ланке

Число погибших в результате шести взрывов, прогремевших в гостиницах и церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, достигло 160 человек. Об этом сообщает местный телеканал News 1st.

Кроме того, ранения в результате ЧП получило более 360 человек.

Напомним, что серия взрывов практически одновременно прогремела в гостиницах и церквях Шри-Ланки. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, остальные три — в церквях за пределами города.