СМИ сообщили о 160 погибших при взрывах на Шри-Ланке

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СМИ сообщили о 160 погибших при взрывах на Шри-Ланке

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Фото: © Twitter/Jalaj Agrawal

Число погибших в результате шести взрывов, прогремевших в гостиницах и церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, достигло 160 человек. Об этом сообщает местный телеканал News 1st.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/jalaj81" target="_blank">Jalaj Agrawal</a></p>

Кроме того, ранения в результате ЧП получило более 360 человек.

Напомним, что серия взрывов практически одновременно прогремела в гостиницах и церквях Шри-Ланки. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, остальные три — в церквях за пределами города.

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