Главе правительства республики россияне звонили три раза от имени действующего президента Незалежной Петра Порошенко.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров накануне второго тура выборов президента Украины разыграли премьер-министра Косова Рамуша Харадиная. Они смогли убедить его, что будущим главой украинского правительства станет некий Вован Лексусов.

Харадинай в свою очередь пожелал Лексусову удачи и всего наилучшего.

— Я желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. Моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего самого лучшего и победы, чтобы вести Украину по пути евроатлантической интеграции, — написал он.

Политик позднее удалил свой твит, но его содержание осталось частично доступно в Google при запросе цитаты из поста.

Как рассказали изданию "Комсомольская правда" сами пранкеры, они звонили в Приштину от имени действующего президента Украины Петра Порошенко три раза.

Ранее Вован и Лексус пообщались с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо и предложили ему заблокировать средства Николаса Мадуро, лежащие в швейцарском банке, который называется "Лексус Вованиаль", после чего средства предлагалось перевести на счёт Гуайдо.