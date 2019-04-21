Врио главы Забайкалья навестил пострадавших от природных пожаров

Осипов обратил внимание врачей на важность неусыпного контроля за состоянием пациентов.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов посетил пострадавших от природных пожаров, которые находятся в ожоговом центре Читы. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

— С теми, чьё состояние позволяет, глава региона пообщался, расспросил, как начался пожар, своевременно ли пришла помощь, узнал о первоочередных нуждах и дал указания, чтобы люди получили всё необходимое, — говорится в сообщении.

Осипов обратил внимание врачей на важность неусыпного контроля за состоянием пострадавших. Он заявил, что при возникновении угрозы жизни пациентов будет решаться вопрос об их транспортировке в специализированные федеральные клиники.

Ранее краевой Минздрав сообщил, что от природных пожаров в Забайкальском крае пострадали 29 человек. Состояние двух человек врачи оценивают как тяжёлое, ещё двух — крайне тяжёлое, у остальных — средней степени тяжести.