Эксперт заявил, что санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

Зайас заявил о росте материнской и младенческой смертности, недоедании и отсутствии доступа к лекарствам.

Односторонние американские санкции против Венесуэлы являются "преступлением против человечности", поскольку привели к сотням смертей. Об этом заявил бывший независимый эксперт ООН Альфред Морис де Зайас.

— Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч, смертей. Ещё придётся определить число жертв в результате роста материнской и младенческой смертности, недоедания и отсутствия доступа к лекарствам, — цитирует его ТАСС.

По мнению Зайаса, наиболее значительным ограничением стала "финансовая блокада, которая препятствует переводу денег из и в Венесуэлу". Эксперт объяснил, что она серьёзно затрудняет для Боливарианской Республики приобретение продуктов питания и лекарств за рубежом. Он призывает мировое сообщество потребовать от Вашингтона ликвидации санкционного режима, финансовой блокады, прекращения экономической войны против Каракаса.

Ранее Зайас выразил мнение, что США могут использовать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве предлога для военного вторжения на территорию государства.