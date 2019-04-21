В Забайкалье сообщили об отсутствии угрозы перехода огня на населённые пункты

По последним данным, в регионе зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади в 14,2 тыс. га.

Угрозы распространения лесных пожаров на населённые пункты Забайкальского края нет, при этом ситуация остаётся сложной. Об этом ТАСС заявил начальник регионального департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Фёдор Кургузкин.

— Ситуация остаётся сложной: действуют и степные, и лесные пожары. Но угрозы перехода огня на населённые пункты сейчас нет, — заявил Кургузкин.

По его словам, все силы сейчас приведены в боевую готовность, продолжается мониторинг обстановки. Ветер по-прежнему остаётся сильным.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади в 14,2 тысячи га, что составляет 95% всех лесных пожаров в стране.

Напомним, в Забайкалье из-за природных пожаров нанесён ущерб по меньшей мере 17 населённым пунктам. Огнём уничтожено 109 зданий и сооружений, в том числе 99 жилых домов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Число пострадавших, по последним данным, составляет 29 человек.