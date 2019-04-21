Пермская фабрика игрушек начнёт поставки в Сингапур, Италию и Германию

Специально для продажи в зарубежные страны была создана новая серия интерактивных деревянных кубиков.

Фабрика деревянной игрушки города Краснокамска в Пермском крае начнёт пробные поставки товаров в Сингапур, Италию и Германию. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

— В Германии мы сейчас работаем с тремя оптовиками, один уже получил тестовую партию игрушек, и она его устроила. Продукция находится на сертификации, надеемся, что через два месяца сможем начать поставки, — приводятся слова директора фабрики Светланы Негановой на сайте.

Она также отметила, что по итогам выставки в Ганновере также планируется отправка тестовой партии в Сингапур, Италию и ещё одну крупную компанию из Германии.

По словам Негановой, фабрика ориентируется на экспорт продукции. На сегодняшний день товары уже поставляются в Казахстан и Белоруссию. Специально для продажи в зарубежные страны была создана новая серия кубиков с дополненной реальностью Wintertoys.

Краснокамская фабрика была создана в 1941 году. Она входит в Национальную ассоциацию игрушечников России, делает деревянные конструкторы, кубики, бизиборды, пирамидки, кукольную мебель, раскраски, картинки для выжигания и сувениры. Это единственная фабрика на территории России, которая изготавливает деревянные игрушки в промышленных объёмах и полном цикле производства.

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