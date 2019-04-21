Вице-спикер Рады с разбега бросилась на колени вместе с Зеленским — видео

Дебаты кандидатов на пост президента Украины прошли 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

В Сети набирает популярность видео, в котором вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко буквально с разбега упала на колени во время дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Такой порыв охватил Геращенко после того, как Владимир Зеленский встал на колени в знак уважения к гражданам Украины, которые потеряли близких в Донбассе.

В свою очередь, украинский лидер Пётр Порошенко, развернувшись к флагу Украины, тоже преклонил колени перед ветеранами операции в Донецкой и Луганской областях.

Дебаты кандидатов на пост президента Украины прошли 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Ранее Лайф сообщал, что голосование за будущего президента Украины уже стартовало в Австралии.