КНДР решила укреплять связи с Россией

Северная Корея планирует довести годовой объём торговли между странами до миллиарда долларов.

В госпрограмме экономического развития КНДР на 2016–2020 года заложен постепенный отход от связей с Китаем и наращивание товарооборота с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии. Выдержки из документа публикует японская газета Mainichi.

В пятилетнем плане, представленном на съезде Трудовой партии Кореи в 2016 году, предполагается, что Россия профинансирует строительство гидроэлектростанций и других сооружений инфраструктуры. А также поможет модернизировать предприятия тяжёлой промышленности.

Ранее Лайф сообщал, что по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию посетит северокорейский лидер Ким Чен Ын. По сведениям журналистов японской газеты, на этой встрече главы государств могут обсудить создание особой экономической зоны в Японском море.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислял возможные темы обсуждения российской и корейской сторон.