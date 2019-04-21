СМИ узнали о планах консерваторов Британии вынести новый вотум недоверия Мэй

Для этого парламентарии даже готовы изменить внутрипартийные правила, по которым объявлять вотум можно лишь раз в год.

Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен 23 апреля объявить премьер-министру страны Терезе Мэй вотум об отставке. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, депутаты правящей партии хотят поставить главе правительства ультиматум: либо она уйдёт до конца июля 2019 года, либо члены парламента обсудят возможность вынесения ей нового вотума недоверия. Для этого депутаты даже готовы изменить внутрипартийные правила, согласно которым объявлять вотум недоверия разрешается лишь раз в год. В январе этот шанс уже был использован, но Тереза Мэй смогла удержаться на посту премьер-министра.

Инсайдер добавил, что во время встречи Брэди объявит главе правительства, что за её отставку выступает 70% представителей консервативной партии, которые считают неудовлетворительной её работу по Брекситу.

Напомним, 15 января палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенного Мэй. Против выступило 432 депутата, 202 — за. Это стало крупнейшим поражением Правительства Соединённого Королевства за последние 95 лет. После этого лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьер-министру. В ходе голосования 325 парламентариев выразили поддержку кабинету Мэй против 306.