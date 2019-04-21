В Сербии похоронили умершую в Сочи вдову Слободана Милошевича

В ходе церемонии было зачитано письмо её дочери Марии, в котором она сообщила, что никогда не вернётся в Сербию.

Умершую в Сочи вдову экс-президента Югославии Слободана Милошевича Мириану Маркович похоронили в сербском городе Пожаревац. Об этом сообщает ТРК "Радио и телевидение Сербии".

На церемонии присутствовали родственники и единомышленники Маркович. Сообщается, что в ходе похорон было зачитано письмо её дочери Марии, которая сообщила, что вместе со своим братом Марко никогда не вернётся в Сербию.

Напомним, вдова Слободана Милошевича скончалась в Сочи 14 апреля. Мириане Маркович было 76 лет. Последние годы она находилась в международном розыске.