Захарова заявила, что россиян среди погибших при взрывах в Шри-Ланке нет

Официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что туристические зоны не были затронуты взрывами.

Граждане России среди погибших или пострадавших при взрывах в церквях и гостиницах Шри-Ланки не значатся. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российское посольство продолжает проверять эту информацию. Она также отметила, что туристические зоны не были затронуты взрывами.

Наше посольство сделает всё для прояснения информации и для оказания российским гражданам информационной и любой другой поддержки, которая будет необходима Мария Захарова

Министерство иностранных дел России выражает соболезнования родным погибших и пострадавших, а также народу Шри-Ланки в этот трагический день.

Напомним, что серия взрывов практически одновременно прогремела в гостиницах и церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи. Три из них произошли в пятизвёздочных отелях в Коломбо, остальные три — в церквях за пределами города. По последним данным, погибло 160 человек, ещё более 360 получили ранения.