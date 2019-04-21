В Новокузнецке мальчик во время пожара выпрыгнул с шестого этажа на одеяло

В Новокузнецке во время пожара в многоквартирном доме семилетний мальчик выпрыгнул из окна на шестом этаже на одеяло, которое растянули соседи. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Отмечается, что сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В результате инцидента у него были диагностированы перелом кости левой голени без смещения, а также ушибы и ссадины. Сейчас он находится на обследовании и лечении в больнице.
Сам пожар произошёл 18 апреля. Отмечается, что спасатели сумели ликвидировать возгорание за 8 минут, однако развёртыванию высотной техники помешало то, что припаркованные во дворе машины перекрыли доступ.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре на заводе в Мексике.
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