В Японии автобус протаранил толпу, один человек погиб

В японском городе Кобе автобус протаранил толпу пешеходов около многолюдной станции Сан-но-Мия, в результате чего один человек погиб, ещё семь пострадали. Об этом сообщила телекомпания NHK.

64-летний водитель транспортного средства задержан. Его мотивы выясняются. На месте ЧП работают правоохранители и врачи.

Ранее сообщалось, что в Токио мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем, а затем влетел в толпу прохожих.