В Японии автобус протаранил толпу, один человек погиб

В японском городе Кобе автобус протаранил толпу пешеходов около многолюдной станции Сан-но-Мия, в результате чего один человек погиб, ещё семь пострадали. Об этом сообщила телекомпания NHK.
ブレーキを「踏んでいた」のに急発進したとのこと。「踏んだ」のに、ではなく。— はなはな (@hitori3300) 21 апреля 2019 г.
ブレーキを踏み続けていて止まっていた重たい塊が、急発進するようなことがあるのなら、バスの存続すら怖い。
神戸市バスがはね、１人死亡２人心肺停止 三ノ宮駅付近：朝日新聞デジタル https://t.co/Ox2zWKFP2k
64-летний водитель транспортного средства задержан. Его мотивы выясняются. На месте ЧП работают правоохранители и врачи.
Ранее сообщалось, что в Токио мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем, а затем влетел в толпу прохожих.
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