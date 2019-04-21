В Северной Македонии сегодня тоже выбирают президента

На высший пост в стране претендуют три кандидата, а следить за ходом голосования будут следить более 3,5 тысячи наблюдателей.

В Северной Македонии открылись избирательные участки на выборах президента страны. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК).

В голосовании примут участие более 1,8 миллиона человек, которые смогут исполнить свой гражданский долг на 3480 участках.

На высший пост в стране претендуют три кандидата: представитель Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Стево Пендаровски, кандидат от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, преподаватель и юрист Гордана Силяновска-Давкова и бывший посол Македонии в ЕС Блерим Река, который идёт на выборы от двух албанских партий.

Фаворитом голосования является Пендаровски, который, согласно последним опросам, имеет рейтинг от 26,7% до 38,3%. Эксперты ожидают явку на уровне около 48%. За ходом голосования будут следить более 3,5 тысячи наблюдателей. Добавим, что для Северной Македонии это первые выборы после смены названия страны, которая произошла 12 февраля.

Впрочем, лидера нации выбирают не только в Северной Македонии. На Украине кандидатов на высший пост в стране двое — Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.