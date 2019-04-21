Огонь в Забайкальском крае уничтожил почти 70 животноводческих хозяйств

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Огонь в Забайкальском крае уничтожил почти 70 животноводческих хозяйств

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Природный пожар в одном из поселков Забайкальского края. Фото: ©РИА Новости/пресс-служба МЧС

Человеческих жертв нет. В ликвидации пожара участвуют 570 тысяч человек и 110 единиц техники.

Пожар в Забайкальском крае привёл к гибели более чем 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных.

По состоянию на 06:00 мск 21 апреля, уничтожены в 16 населённых пунктах Забайкалья 94 жилых дома, 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы МЧС России.

Уточняется, что случаев гибели людей нет. В ликвидации пожара задействовано 110 единиц техники.

Ранее Лайф сообщал, что число пострадавших в Забайкалье выросло до 29 человек.

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