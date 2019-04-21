В Нижегородской области сняли падение метеорита — видео

В небе над Нижегородской областью пролетел метеорит. Кадры, снятые автомобильным регистратором, опубликовало сообщество "Регион-52 | Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Небесное тело наблюдали жители Арзамаса и населённых пунктов Автозавод, Доскино, Дальнее Константиново.
За эту весну жители разных регионов России уже много раз были свидетелями падения крупных небесных тел. В марте и апреле метеоры видели в небе Красноярского края. Первый метеорит даже смогли обнаружить учёные. Ещё одно небесное тело видели в небе над Самарской областью.
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