В Индии в результате ДТП погибли семь человек

Автобус с пассажирами пошёл на обгон, и произошло лобовое столкновение с грузовиком.

В результате столкновения автобуса с грузовиком в штате Уттар-Прадеш на севере Индии погибло по меньшей мере семь человек, 30 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

— Авария произошла на шоссе Агра — Лакхнау, когда автобус, направлявшийся в Варанаси из Нью-Дели, пошёл на обгон, — сообщил представитель полиции Ракеш Пандей.

По его словам, произошло лобовое столкновение с грузовиком, ехавшим по встречной полосе. Водитель автобуса погиб на месте, пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу.

В марте в Стамбуле автобус протаранил людей на остановке.