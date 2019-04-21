Премьер Шри-Ланки назвал трусливой атакой серию взрывов в церквях и отелях

Викрамасингхе также предостерёг граждан от "распространения непроверенной информации и спекуляций".

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе обратился к соотечественникам с призывом быть сильными и едиными в связи с серией взрывов в церквях и отелях, унёсших жизни 160 человек.

— Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех жителей Шри-Ланки в это трагическое время оставаться едиными и сильными, — написал он в "Твиттере".

Викрамасингхе также предостерёг граждан от "распространения непроверенной информации и спекуляций" и заверил, что Правительство Шри-Ланки предпринимает "немедленные шаги" для сдерживания данной ситуации.

Ранее Лайф писал, что россиян нет среди погибших или пострадавших при взрывах в церквях и гостиницах Шри-Ланки.