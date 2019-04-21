Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Столбики термометров поднимутся почти до рекордных значений, до них не хватит лишь одного градуса.

Москву на следующей неделе ждёт комфортная тёплая погода с небольшим ветром. Об этом РИА "Новости" рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— На следующей неделе в Центральную Россию и среднюю полосу заглянет настоящее лето. Связано это со скандинавским антициклоном, который кубарем скатится к нам со стороны Балтики, ну и, соответственно, его ядро накроет Москву. Всю неделю в городе будет шикарная погода, — заявил Тишковец.

Он подчеркнул, что температура в ночные часы будет постепенно увеличиваться, а днём термометры покажут от 19 до 24 градусов тепла, что является близким к рекордным показателям, однако до него не хватит одного градуса.

Ранее синоптики советовали москвичам доставать летнюю одежду и уже наконец "переобувать" свои автомобили.