Рейтинг одобрения деятельности Макрона побил антирекорд

Рейтинг одобрения деятельности французского лидера Эмманюэля Макрона упал до минимального показателя за всё время его нахождения на президентском посту. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого службой Opinionway.
Согласно исследованию, лишь 5% французов "очень довольны" президентом, "в общем довольны" 22% опрошенных. При этом в той или иной степени не одобряют деятельность Макрона 70% респондентов. Из них 30% "недовольны" работой президента, а ещё 40% — "очень недовольны".
Ранее политолог в интервью Лайфу выразил мнение, что произошедший 15 апреля в соборе Парижской Богоматери пожар ударит по рейтингу Макрона.
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