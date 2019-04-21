В штабе Зеленского сообщили о более высокой явке на выборы президента

Представители штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили о более высокой, нежели в первом туре, явке на выборы лидера Незалежной.
— На некоторых участках явка уже на 3–5% больше, чем в прошлом туре, — говорится в сообщении в телеграм-канале "Команда Зеленьского".
Добавим, что в первом туре выборов явка избирателей составила 62,8%.
Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое — шоумен Владимир Зеленский, который уже отдал свой голос, и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.
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