В штабе Зеленского сообщили о более высокой явке на выборы президента

Читайте также

В штабе Зеленского сообщили о более высокой явке на выборы президента

9

Фото: © РИА Новости

Представители штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили о более высокой, нежели в первом туре, явке на выборы лидера Незалежной.

На некоторых участках явка уже на 3–5% больше, чем в прошлом туре, — говорится в сообщении в телеграм-канале "Команда Зеленьского".

Добавим, что в первом туре выборов явка избирателей составила 62,8%.

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое — шоумен Владимир Зеленский, который уже отдал свой голос, и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×