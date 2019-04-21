Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек

Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в отелях и церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, достигло 185. Об этом сообщает местный телеканал News 1st.

После трагедии все пасхальные службы в столице Шри-Ланки — Коломбо — были отменены.

Ранее сообщалось, что в результате атак ранения различной степени тяжести получили более 360 человек. Премьер-министр Шри-Ланки призвал соотечественников оставаться сильными и едиными и заверил, что власти предпринимают "немедленные шаги" для сдерживания данной ситуации.