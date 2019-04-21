Собаки Загитовой и Трусовой стали героями ледового шоу Тутберидзе

Своё первое шоу "Чемпионы на льду" российский тренер представила 20 апреля в Краснодаре.

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе 20 апреля представила в Краснодаре своё первое ледовое шоу "Чемпионы на льду". Примечательно, что на лёд вышли не только её титулованные воспитанницы, но и их питомцы, сообщает Sport24.

Так, вместе с Алиной Загитовой появилась её собака Масару породы акита-ину, одетая в красно-белую пачку. Вместе с домашним любимцем олимпийской чемпионки прокатился и хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Позже на лёд вышли Александра Трусова и её чихуа-хуа Тина, на которой был чёрно-белый костюм.

Ранее Лайф сообщал, что Плющенко оценил перспективы Загитовой.