Украинец сбежал с бюллетенем с избирательного участка

В Киевской области избиратель получил бюллетень для голосования и сбежал с ним с участка. Об этом инциденте рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

— Избиратель, получив бюллетень, не бросил его в урну, а сбежал с ним, — сообщил Яровой.

По его словам, нарушение было совершено в Кагарлынском районе Киевской области.

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