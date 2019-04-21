Украинец сбежал с бюллетенем с избирательного участка

В Киевской области избиратель получил бюллетень для голосования и сбежал с ним с участка. Об этом инциденте рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.
— Избиратель, получив бюллетень, не бросил его в урну, а сбежал с ним, — сообщил Яровой.
По его словам, нарушение было совершено в Кагарлынском районе Киевской области.
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