Явка на выборы президента Украины составила 7,93% на 11:00

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Явка на выборы президента Украины составила 7,93% на 11:00

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Фото: © РИА Новости

По данным ЦИК Украины, на 11:00 явка во втором туре президентских выборов составила 7,93%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом данные собраны с четырёх из 199 избирательных участков.

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский, который уже отдал свой голос, и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.

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