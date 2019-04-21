Явка на выборы президента Украины составила 7,93% на 11:00

По данным ЦИК Украины, на 11:00 явка во втором туре президентских выборов составила 7,93%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом данные собраны с четырёх из 199 избирательных участков.

Напомним, что сегодня на Украине выбирают президента страны. Кандидатов на высший пост двое: шоумен Владимир Зеленский, который уже отдал свой голос, и действующий глава Незалежной Пётр Порошенко. За ходом голосования и всеми самыми свежими и интересными новостями вы можете следить в текстовой трансляции Лайфа.